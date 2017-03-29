Москва, 29 марта, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Незадолго до гибели бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков обращался в Мосгорсуд, заявляя об угрозах расправы в свой адрес. Об этом 29 марта сообщает RT.

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Мосгорсуд рассматривал жалобу адвоката Вороненкова на заочный арест его подзащитного по уголовному делу, которое пока не закрыто. Покойный экс-депутат Госдумы обвиняется в рейдерском захвате здания в Москве.

Как сообщила участникам заседания судья, Вороненков ранее направил в суд заявление, где говорится, что он боится за свою жизнь и здоровье, так как получал на территории России многочисленные угрозы в свой адрес.

В том же обращении экс-депутат отмечал, что готов участвовать в следственных действиях, однако приехать в Россию отказывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 23 марта бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева, возле гостиницы «Премьер Палас». Человек, стрелявший в него, получил тяжелые ранения от охранника экс-депутата и скончался в больнице в тот же день.

Позже выяснилось, что стрелком оказался 28-летний Павел Паршов, житель Днепропетровска и бывший боец Нацгвардии Украины. В конце марта украинские силовики сообщили, что киллер Паршов прибыл на место преступления с сообщником — бывшим сослуживцем из украинского батальона «Донбасс» Ярославом Левенцом, который с 2012 года разыскивается по подозрению в экономических преступлениях.

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