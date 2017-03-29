Барнаул, 29 марта, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу на прямые рейсы из Барнаула в Крым. Об этом известил накануне аэропорт Барнаула. Отмечается, что полеты по направлению Барнаул-Симферополь будут выполняться с 22 мая 2017 года по понедельникам и пятницам.

Светлана Шаповалова Полет над Алтайским краем

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на ближайшие даты билет «туда-обратно» в курортный регион обойдется барнаульскому пассажиру от 13 тыс. рублей (промо-акция) и 16 тыс. рублей («Эконом»). Но уже на первый летний месяц «Эконом» продают за почти 30 тыс. рублей.

Напомним, в июле 2016 года сибирская редакция ИА REGNUM подготовила обзор, в котором наглядно изложено, что полет на Алтай сопоставим с отдыхом на зарубежных курортах. Цены на билеты из Москвы в Барнаул и обратно начинаются с 23,7 тыс. рублей. А полет в Республику Алтай обходится еще дороже.