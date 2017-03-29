Москва, 29 марта, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Представители России и США прорабатывают визит американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву. Об этом, как передает RT, сообщил посол США в РФ Джон Теффт.

Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

«Я не думаю, что есть какая-то задержка, — говорит дипломат. — Обе стороны просто должны это согласовать. Надо быть терпеливыми».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что госсекретарь США Тиллерсон пропустит встречу в столице Бельгии глав МИД стран Североатлантического альянса, намеченную на 5−6 апреля, поскольку 6−7 апреля якобы состоятся его переговоры с главой КНР, а 12 апреля он прибудет в российскую столицу.

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