Донецк, 29 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум.



(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

За прошедшие сутки одна мирная жительница погибла в ДНР, один мирный житель пострадал в ЛНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили 13 раз режим тишины, от обстрелов пострадал один мирный житель. Украинская армия обстреляла следующие населенные пункты: села Калиново, Калиновка, Логвиново, Сокольники, Лозовое, Нижнее Лозовое, Красный Яр (Большая Вергунка), Желобок, районы пгт Фрунзе и Первомайска.

Обстрелы велись минами 82-мм и 120-мм калибра, из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

В результате обстрела пгт Фрунзе был ранен фермер. Мужчина с тяжелыми осколочными ранениями госпитализирован.

Также снаряды украинской артиллерии повредили три жилых дома в Красном Яре (Большая Вертунка).

Согласно сообщению Министерства обороны ДНР, в результате обстрелов одна мирная жительница погибла, всего украинские силовики нарушили режим тишины 54 раза. Под огнем оказалось 23 населенных пункта, включая районы Донецка, Ясиноватой, поселки Трудовские, Старомихайловка на западе Донецка, поселок Еленовка, Крутая Балка, Докучаевск и село Ясное, ясиноватские села Яковлевка, Спартак, а также Ленинское Новоазовского района на юге Республики.

Украинской артиллерией было повреждено пять домов, из них два в Ясиноватой, три в Донецке.

Также в Донецке из-за обстрелов четыре частных дома остались без газоснабжения, а поселки Александровка и Кременец лишились электричества.

По данным другой стороны, три украинских солдата ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 61 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Тарамчука, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Павлополя, Широкино, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Троицкого, Авдеевки, Луганского, Каменки, Крымского, Песков, Невельского, Опытного, Новозвановки, Новоалександровки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.

В 2015 году участниками конфликта были подписаны Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно подписанным соглашениям, обе стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта.