Ярославль, 29 марта, 2017, 12:47 — ИА Регнум. В Ярославле накануне Всемирного дня помощи людям, страдающим аутизмом, поставили спектакль «Чиполлино». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском отделении Российского фонда милосердия и здоровья.

Фото Евгения Иванова facebook.com/www.yar.ru Спектакль «Чиполлино»

Роли в спектакле исполнили дети и подростки с расстройством аутистического спектра из организаций «Лицом к миру» и сообщества родителей детей с аутизмом Ярославской области. Кроме этого, в спектакле участвовали известные телеведущие, журналисты, преподаватели, актёры и Ярославский академический симфонический оркестр. В спектакле приняло участи 9 ребят-аутистов и 12 взрослых актеров. Это уже второй спектакль, первый — «Щелкунчик» — был сыгран под Новый год.

«Весь зал ДК имени Добрынина был полон. Семьи с детьми-аутистами проходили бесплатно, а для остальных продавились билеты. Весь сбор пойдет на организацию занятия плаваньем для особенных детей. Скоро мы планируем сделать еще одно представление, это не обязательно будет спектакль, но что-то интересное», — сказала корреспонденту ИА REGNUM организатор спектакля, волонтер организации «Лицом к миру» Валерия Семенова.

В числе зрителей также было немало известных ярославцев, в том числе мэр города Владимир Слепцов.

«С большим удовольствием принял участие в благотворительной акции и посетил спектакль «Чиполлино», подготовленный специально для особенных детей накануне Всемирного Дня распространения информации об аутизме. Прочтение сказки известными в городе людьми в сопровождении Ярославского симфонического оркестра произвело незабываемое впечатление. Спасибо замечательной команде, детишкам и их родителям за то душевное тепло, доброту и созданную атмосферу, в которой прошло все действие», — написал Владимир Слепцов в своем Facebook.

Всего в ходе акции было собрано 56 350 рублей.