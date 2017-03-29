Ростов-на-Дону, 29 марта, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Ростовская область принимает гостей из Венгрии. С рабочим визитом на Дон прибыла делегация, которую возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РФ Янош Балла. Также в мероприятиях принимают участие первый секретарь, руководитель отделения Торгового представительства Посольства Венгрии в Ростове-на-Дону Андрей Букаи,представители венгерских деловых кругов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Don-kazak.ru Старочеркасск. Макет

В рамках рабочего визита запланировала встреча с донским губернатором Василием Голубевым, ректором Южного федерального университета Мариной Боровской. На базе вуза за круглым столом гости расскажут студентам о возможностях обучения в Венгрии.

Венгров ожидает культурная программа. В частности, посещение музея Южного федерального университета, экскурсия по древней столице донского казачества станице Старочеркасской, а также просмотр спектакля «Кошки-мышки» по пьесе венгерского писателя Иштвана Эркеня в театре драмы имени Горького.

Как сообщало ИА REGNUM , Ростовскую область и Венгрию успешно развивают сотрудничество. Так, например, в августе прошлого года в честь укрепления дружеских отношений между донскими казаками и венгерскими гусарами в Азове был открыт памятный знак «Сарматское копье». Такой же символ партнерских отношений установлен в городе Токай. В хуторе Старозолотовском Константиновского района в эти же дни был заложен виноградный сад в честь российско-венгерской дружбы.

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В сентябре 2016 года перспективы дальнейшего развития сотрудничества Ростовской области с Венгрией обсудили министр экономического развития региона Максим Папушенко и руководитель отделения Торгового представительства посольства Венгрии в Ростове-на-Дону Андрей Букаи.

По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Дона с Венгрией составил 26 млн 326 тыс. долларов, в том числе экспорт — 1 млн 716 тыс. долларов, импорт — 24 млн 611 тыс. долларов. За год внешнеторговый оборот увеличился на 5,7%. По сравнению с показателями 2015 года, отмечен упадок экспорта товаров в Венгрию на 34,2%, а вот импорт из Венгрии, наоборот, вырос на 10,3%.