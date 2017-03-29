Астрахань, 29 марта, 2017, 12:50 — ИА Регнум. В Астрахани маршрутное такси попало в дорожную переделку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, два транспортных средства столкнулись сегодня утром, 29 марта, в Ленинском районе областного центра.

30.мвд.рф Авария с участием маршрутного такси

Также по теме: В Астрахани грузовик протаранил маршрутку: восемь пострадавших

Четыре человека пострадали в ДТП в Астрахани

Аварию, по предварительным данным, спровоцировал 28-летний водитель микроавтобуса «ГАЗель». На улице Краснопитерской он совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ford Transit», ехавшем в попутном направлении.

Без пострадавших не обошлось. От удара травмы получили три пассажира маршрутного такси № 90. У жительниц областного центра в возрасте от 19 до 59 лет врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Они были госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы № 1. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя авария с участием маршрутки в Астрахани произошла в начале марта. Водитель автомобиля «ГАЗель» не предоставил преимущество в движении маршрутному такси №101 из-за чего произошло столкновение двух микроавтобусов. Пострадали четыре человека.