Калуга, 29 марта, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Смотр готовности сельскохозяйственной техники к новому полевому сезону состоялся на базе Калужской машинно-технологической станции. Об этом 29 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Сельхозтехника готова выйти на калужские поля

По информации ведомства, на учете предприятия имеется порядка 300 единиц различной сельхозтехники. На укрепление материально-технической базы станции в 2016 году из областной казны было выделено порядка 47 миллионов рублей. Половина этих денег направили на приобретение 12 тракторов, комбайна, культиватора, а также оплату лизинговых платежей. В 2016 году предприятие оказало услуги 40 хозяйствам в 17 районах Калужской области.

Как отметили в областном Минсельхозе, уровень организации и качества проведения посевной кампании во многом предопределит результаты всего сельскохозяйственного года. В этой связи в калужском регионе создан штаб по координации сезонных полевых работ. Так, в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в 2017 году производство зерна в хозяйствах Калужской области всех категорий должно достичь уровня 182 тысяч тонн, производство картофеля — 300 тысяч тонн.

По планам аграрием, яровой сев в 2017 году будет проведен на площади 154,4 тысячи гектаров. Также, за счет введения в оборот неиспользуемых земель, в ряде районов региона планируют увеличить посевные площади.

В 2017 году актуальными для селян по прежнему остаются вопросы обеспечения хозяйств семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами для весеннего сева, подчеркнули в аграрном ведомстве области.

Напомним, на государственную поддержку сельского хозяйства Калужской области в 2016 году направили почти 3 млрд рублей, в том числе около 900 млн рублей выделили из областного бюджета. .