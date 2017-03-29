Москва, 29 марта, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Власть капитулировала перед незаконным мероприятием, в то время как его организаторы вывели на улицу «пушечное мясо» — детей, заявил в ходе круглого стола экспертов «Митинги 26 марта — что это было и что еще будет» в ИА REGNUM главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция против коррупции в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров

По его словам, на поверхности событий 26 марта есть два вопроса. «Первый — капитуляция власти как минимум в Санкт-Петербурге, перед незаконным мероприятием, что в сравнении с не капитуляцией власти в Москве создает впечатление, что у двух столиц разная политическая повестка, разная власть и разные приоритеты», — сказал главный редактор ИА REGNUM.

«Второе, то что широко обсуждается в сетях, потому что государство на своих федеральных каналах отказалось это обсуждать, пытаясь спрятать голову в песок, но вместо песка там оказался асфальт. Пытаясь умолчать ситуацию, государство развернуло пространство для широкого обсуждения участия школьников и студенческой молодежи в мероприятии, которое ни одним краем не касается интересов молодежи, студенчества и школьников.

Использование школьников и молодежи в качестве «пушечного мяса» для политических амбиций, превращение их в массовку для нового крестового похода детей — это второй момент, который лежит на поверхности. И из этого как минимум я бы сделал неутешительный вывод: власть частично капитулирует, платные патриоты типа «Ночных волков» успешно продвигают проекты многосотгектарных парков «Патриот», а где они должны быть — их нет».

«Парк «Патриот» есть, а патриотического движения на улице нет. И это тоже явный результат», — заключил Колеров.

Ранее во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания участников.

В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала, по официальным данным, 600 человек. Городские власти оценили численность акции в 8 тысяч участников, организаторы заявили о 25−30 тысячах участников.

Причем наблюдатели за несогласованными сходками отметили, что среди участников протеста было много несовершеннолетних, в частности, они выступали перед собравшимися или несли лозунги акции.