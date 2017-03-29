Брюссель, 29 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум.

После получения официального уведомления о запуске процедуры Brexit Евросоюз представит декларацию, подготовленную лидерами всех 27 стран содружества. Об этом 29 марта сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По данным дипломатического источника в Брюсселе, документ будет обнародован сразу же после уведомления о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Британский посол в ЕС Тим Барроу передаст официальное уведомление о Brexit, подписанное главой правительства Терезой Мэй, председателю Европейского совета Дональду Туску в 13:20 по местному времени (14:20 мск). Об этом Туск сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза, поставив подпись под уведомлением о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Эта статья гласит, что государство, намеренное покинуть Евросоюз, должно «согласно своим конституционным требованиям» подать заявку на выход. За этим последуют переговоры государства с Брюсселем, касающиеся условий выхода. Срок переговоров не может превышать двух лет.

Напомним, законопроект о выходе Британии из ЕС был одобрен обеими палатами парламента 13 марта, чему предшествовали длительные обсуждения. 16 марта документ подписала королева Великобритании Елизавета II.

Летом 2016 года в Соединенном Королевстве состоялся референдум о выходе из ЕС. Большая часть граждан поддержала инициативу. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit обойдется Великобритании в 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд).

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