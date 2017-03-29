Степанакерт, 29 марта, 2017, 13:00 — ИА Регнум.



President.nkr.am Встреча президента НКР Бако Саакяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы в Степанакерте на встрече с президентом Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном 28 марта обсудили вопросы расширения группы личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Об этим на брифинге по итогам встречи заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

«Сегодня мы обсуждали вопросы расширения группы Каспршика. Вы знаете, что достигнута договоренность об увеличении его группы на семь человек. Есть еще ряд вопросов, связанных с техническими моментами. Сегодня Анджей Каспршик изложил свое видение, как это можно будет сделать. Это будет одна из тем, которые мы, надеюсь, будем обсуждать в апреле», — цитирует Попова artsakhpress.am.

Кроме этого, как сообщил сопредседатель, обсуждался ход реализации других договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

«Мы выслушали позицию каждой из сторон. Продолжение этого разговора у нас будет в Вене, на встрече Минской группы. Мы также предполагаем встретиться с руководством ОБСЕ. У нас в планах встреча с группой Планирования высокого уровня», — сообщил Игорь Попов.

На вопрос о том, близко ли время присоединения Степанакерта к переговорному процессу, посредник отметил, что эта тема сегодня не обсуждалась.

В свою очередь французский сопредседатель Минской группы Стефан Висконти коснулся темы возможной встречи президентов Армении и Азербайджана.

По его словам, Франция готова принять на своей территории встречу президентов. На вопрос о том, возможна ли встреча на высшем уровне, французский дипломат отметил: «Как только условия будут созданы, конечно, это будет. Это может произойти во Франции. Мы выразили готовность организовать встречу на территории Франции или где-то в другом месте, но надо, конечно, чтобы встреча была плодотворной».

Посредник подчеркнул важность соблюдения режима перемирия. «Нам очень хотелось бы, чтобы прежде всего не было нарушения режима прекращения огня. Это очень важно. Ну как иначе вести переговоры? В то же время надо продвигаться».

«Что касается нашего сотрудничества, работы, хочу подчеркнуть — процесс идет. Не всем это видно, не всем это известно. Конечно, детали мы не можем раскрыть, потому что ведутся конфиденциальные переговоры. Но это не значит, что ничего не делается. Сложный процесс, вы прекрасно это понимаете. Одновременно очень насыщенный диалог между нами, нашими президентами», — цитирует посредника news.am.

Он напомнил, что ранее президенты Армении и Азербайджана посетили Париж, встречались с президентом Франции, они очень глубоко и интенсивно обсудили тему Карабаха. «Я думаю, что сегодняшняя встреча поможет продвижению переговоров», — отметил дипломат.

По итогам встречи посредников с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном пресс-служба президента распространила сообщение, в котором говорится, что в начале встречи президент Саакян поздравил новоназначенных французского и американского сопредседателей Стефана Висконти и Ричарда Хогланда со вступлением в ответственную должность и пожелал успехов в их деятельности.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и последних тенденций. Президент Саакян отметил, что Азербайджан продолжает придерживаться своей деструктивной позиции, нарушая режим прекращения огня и не отказываясь от антиармянской политики.

Глава государства подчеркнул необходимость выработки механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня и выявление нарушений, назвав это одним из ключевых компонентов мирного процесса.

Президент Республики Арцах вновь подтвердил приверженность Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ», — отмечается в официальном сообщении.

Несмотря на то, что посредники постоянно отмечают необходимость соблюдения перемирия, на линии соприкосновения войск продолжаются инциденты, в результате которых есть жертвы.

28 марта примерно в 13:00 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного-Карабаха, дислоцированной в восточном направлении, в результате обстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Артак Эдикович Рафаелян 1997 года рождения, сообщает министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Ричард Хогланд (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик 27 марта побывали в Ереване, а в начале марта посетили Баку.

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