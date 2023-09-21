Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») с юмором воспринял новость о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила ему въезд в эту страну.

Sm alien Депутат В. В. Милонов

«От запрета уже страдаю, аж кушать не могу», — пошутил Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Украинское издание «Обозреватель» сообщило о решении СБУ в отношении Милонова, недавно сравнившего Украину с африканским государством Габон. «Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами Службы безопасности Украины», — сообщили в СБУ на запрос издания.

Однако никакие обвинения Милонову на Украине не предъявлены, по уголовным делам он не проходит, добавили в СБУ.

Ранее Милонов сравнил Украину с африканским государством Габон. Позже он отметил, что «принес официальные извинения». «Мне было не очень удобно за эти высказывания: Габон, безусловно, более цивилизованная и безопасная страна», — сказал депутат.

Милонов неоднократно бывал на территории ДНР и ЛНР, сопровождая в Донбасс грузы гуманитарной помощи, собранные в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Этих несанкционированных киевскими властями поездок вполне достаточно для запрета въезда на территорию, подконтрольную Киеву.