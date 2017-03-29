Самара, 29 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Учитывая большое количество обращений физлиц о разъяснении порядка исчисления им налога на имущество за 2015 год и с целью стабилизации и адаптации физлиц к новому порядку определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов, в Самарской области разработан законопроект «О порядке начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года». В соответствии с документом на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года, пеня начисляется, начиная с 1 мая 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Проект закона Самарской области «О порядке начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года» разработан в связи с принятием ФЗ от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ». Документ прошел антикоррупционную экспертизу, по результатам которой коррупциогенных факторов не выявлено, — пояснили в региональном парламенте.