Долги по налогам на имущество физлиц: пеня начнет «капать» с 1 мая
Самара, 29 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Учитывая большое количество обращений физлиц о разъяснении порядка исчисления им налога на имущество за 2015 год и с целью стабилизации и адаптации физлиц к новому порядку определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов, в Самарской области разработан законопроект «О порядке начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года». В соответствии с документом на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года, пеня начисляется, начиная с 1 мая 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.
Проект закона Самарской области «О порядке начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года» разработан в связи с принятием ФЗ
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с ФЗ