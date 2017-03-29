Луцк, Украина, 29 марта, 2017, 12:36 — ИА Регнум.

28 марта в Луцке неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета (РПГ-26) здание генконсульства Польши. Данную информацию 29 марта подтверждают пресс-службы Службы безопасности Украины и МИД Украины, передает ИА REGNUM .

Luck.msz.gov.pl Генеральное консульство Польши в Луцке, Волынь

«В ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Республики Польша в Луцке произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в результате инцидента жертв нет. Хотя на момент обстрела на первом этаже здания находились охранники. В настоящее время генконсульство не работает.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал сделать все возможное для наказания виновных в обстреле. Об этом Климкин написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я возмущен провокацией против генконсульства Польши в Луцке. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с Польшей. Делаем все, чтобы виновные были наказаны», — сообщил министр.

При этом сегодня посол Украины Андрей Дещица вызван в МИД Польши в связи с обстрелом здания польского консульства в Луцке. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

«В министерство иностранных дел был вызван посол Украины в Польше. Наше представительство в Киеве вручит, кроме того, ноту протеста в украинский МИД», — отмечается в материале.

Также в польском МИДе заявили, что ожидают от украинских спецслужб «обеспечения эффективной и усиленной охраны и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных».

В то же время советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что обстрел помещения Генерального консульства Польши в Луцке «организовали российские спецслужбы».

«У меня нет никаких сомнений, что это очередная грязная провокация российских спецслужб, которые систематически осуществляются для того, чтобы вбить клин в отношения между Польшей и Украиной. Это чреда провокаций, которая осуществлялась и по отношению к осквернению памятников, и провокаций непосредственно в наших странах с целью рассорить наши народы», — считает Шкиряк.

Он проинформировал, что к расследованию инцидента привлечены эксперты СБУ. «Заказчики для меня очевидны. Они находятся в Кремле, но я убежден, что непосредственные исполнители преступления буду найдены», — добавил Шкиряк.

Кроме того, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook отметил, что провокации по дестабилизации польско-украинских отношений вышли на новый уровень.

«То, что произошло ночью в Луцке, свидетельствует, что провокации выходят на новый, еще более опасный уровень. Целились не только в дом польского консульства, а в польско-украинские отношения. Причем опять с использованием истории: «нападение», «Волынь», «польский» — слова, которые сейчас услышат в новостях наши западные соседи, должны напугать не менее самого факта обстрела», — пишет Вятрович.

Он напомнил, что каждый эксперт, который ориентируется в отношениях между Варшавой и Киевом, «может подтвердить очень дружелюбное отношение украинцев к полякам». Вятрович обвинил Кремль в попытке рассорить Киев и Варшаву, указав на характерный почерк.

«Использование же врагом информационных рамок войны, которая состоялась более 70 лет назад, в войне нынешний — известный почерк. Вспомним хотя бы Одессу мая 2014 года. Несмотря на возрастающее количество провокаций, призываю общественность к взвешенности оценок на основе реальной ситуации, а не моделировании событий врагом. А правоохранительные органы должны увидеть ситуацию не в разрезе отдельных случаев, а как системные попытки дестабилизировать отношения с западным соседом и восприятие Украины на Западе», — пишет глава Института нацпамяти.

«Буду надеяться также на понимание ситуации со стороны польского общества: Украина ведет войну, и фронты разные. В том числе чекистско-провокационные атаки на нас», — резюмировал он.

Схожей версии придерживается и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В комментарии «Обозревателю» он назвал обстрел генконсульства провокацией, направленной на ухудшение украино-польских отношений.

«Относительно организаторов — думаю, это задача правоохранительных органов: разобраться и установить, кто мог осуществить эту провокацию. Но то, что это провокация, направленная на ухудшение украино-польских отношений, — у меня нет никаких сомнений… Это уже не первый случай, когда-либо обливаются памятники, либо разрушаются памятники — польские в Украине или украинские в Польше, — организовываются другие провокации. Мне кажется, это все идет в одном русле: максимально обострить отношения между двумя странами», — сказал Огрызко.

Он выразил уверенность в том, что разрыв дружеских отношений между Украиной и Польшей выгоден только Российской Федерации. «Тут, как говорят, и к гадалке не ходи — Россия заинтересована в том, чтобы наши отношения испортились, поскольку, если они дружественные, то у России в этом плане нет шансов, но если они имеют признаки разногласий, Россия будет играть на этом, как это уже было не раз в истории. Безусловно, это может быть использовано и теми силами в Польше, которые используют такие «подарки», чтобы разжигать антиукраинскую истерию», — пояснил Огрызко.

Напомним, с 2016 года на Украине неизвестная группировка систематически оскверняет памятники общей польско-украинской истории. Так, в январе 2017 года в пос. Быковня (под Киевом) неизвестные облили красной краской захоронения на польском кладбище. Вандалы также пытались уничтожить вход на территорию кладбища.

Ранее, в декабре 2016-го, в польском Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Группа провокаторов проскандировала лозунги: «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».

В ноябре на Марше независимости в Варшаве неизвестные растоптали и сожгли флаг Украины. Акция сопровождалась нецензурными высказываниями в адрес Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и одного из лидеров украинских националистов Степана Бандеры.