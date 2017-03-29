Париж, 29 марта, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Бывший глава МИД Франции Лоран Фабиус осудил шаги президента США Дональда Трампа по отмене климатических законов, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

По мнению Фабиуса, решение Трампа является шагом назад в сравнении с деятельностью бывшего президента США Барака Обамы.

«Решения администрации нового президента США в отношении проблемы глобального потепления представляют собой шаг назад», — отметил Фабиус.

Фабиус также добавил, что данные меры противоречат решениям принятым на конференции по климату, прошедшей в декабре 2015 года в Париже.

Напомним, президент США Дональд Трамп 28 марта подписал указ, снимающий ограничения на выброс углекислого газа в атмосферу, что окажет значительную поддержку угольной промышленности страны.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз подчеркивал свое желание отменить прежние климатические ограничения. По его мнению, данные ограничения играют на руку Китаю, который, таким образом, выигрывает за счет сокращения промышленного производства в странах-конкурентах.