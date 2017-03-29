Москва, 29 марта, 2017, 12:14 — ИА Регнум. При взаимодействии с ЦБ, ФСБ, МВД и Следственным комитетом Росфинмониторинг смог ликвидировать 12 теневых площадок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 марта заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время выступления в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок», — заявил Чиханчин.

По его словам, общая сумма средств, которые были выявлены в сомнительных схемах, составила более 63 млрд рублей.

Глава ведомства отметил, что материалы Минфинмониторинга в 2016 году были использованы при отзыве 55 банковских лицензий. При этом 35 из этих юридических лиц лишились лицензий непосредственно за нарушение закона о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.