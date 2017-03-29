Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум.

Петербуржцам систематически под надуманными предлогами отказывают в согласовании мирных публичных мероприятий, что нарушает их право на свободу собраний. Об этом 29 марта заявил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, выступая перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM .

Полиция в ходе одной из акций на Марсовом поле

Городские власти, отметил Шишлов, предлагают абсурдные «альтернативные» площадки для мероприятий, отправляя граждан так далеко на задворки города, чтобы их массовая акция никак не могла достичь своей цели. Например, в прошлом году традиционный для Петербурга «Марш против ненависти» было предложено провести в пригородном поселке Новоселки.

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Кроме того, Смольный сопротивляется и в согласовании акций в «гайд-парках», где граждане могут, по закону, провести мероприятие, просто уведомив власти.

«Из пяти официальных мест, где акции должны согласовывать в упрощенном порядке, активно востребовано было только Марсово поле. Но даже на этом месте, специально предназначенном для митингов, организуют мероприятия совершенно иного характера — спортивные, культурно-массовые — уведомление о которых может быть подано на 15 дней раньше, чем уведомление о публичной акции. Существующий порядок допускает возможность манипулирования при принятии решения об отказе в согласовании. Отказы, обусловленные надуманными предлогами, создают препятствия реализации конституционных прав граждан и подрывают доверие людей с активной гражданской позицией к закону и государству», — заявил Шишлов.

Напомним, в марте вместо многотысячного «Марша в защиту в Петербурга» Смольный согласовал на Марсовом поле проведение спортивного экологического мероприятия «Море волнуется», на котором присутствовали всего около 100 человек. Заявленный митинг градозащитников пришлось перенести на другой день.

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По мнению Александра Шишлова, такое поведение властей лишь провоцирует людей проводить свои публичные акции в формате, затрудняющем работу полиции. Шишлов предложил провести в 2017 году парламентские слушания по проблеме реализации в Петербурге прав граждан в на свободу мирных собраний.

«Нетерпимость к чужой точке зрения, нежелание слышать аргументы и неготовность к диалогу, в том числе и со стороны государства, приводит к обострению конфликтов, невозможности реализации конституционных прав граждан, что не способствует росту уважения к закону, правам и свободам человека», — заключил Шишлов.

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