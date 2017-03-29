Омбудсмен: В Петербурге власти мешают гражданам собираться на мирные акции
Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум.
Петербуржцам систематически под надуманными предлогами отказывают в согласовании мирных публичных мероприятий, что нарушает их право на свободу собраний. Об этом 29 марта заявил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, выступая перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM .
Городские власти, отметил Шишлов, предлагают абсурдные «альтернативные» площадки для мероприятий, отправляя граждан так далеко на задворки города, чтобы их массовая акция никак не могла достичь своей цели. Например, в прошлом году традиционный для Петербурга «Марш против ненависти» было предложено провести в пригородном поселке Новоселки.
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Кроме того, Смольный сопротивляется и в согласовании акций в «гайд-парках», где граждане могут, по закону, провести мероприятие, просто уведомив власти.
«Из пяти официальных мест, где акции должны согласовывать в упрощенном порядке, активно востребовано было только Марсово поле. Но даже на этом месте, специально предназначенном для митингов, организуют мероприятия совершенно иного характера — спортивные, культурно-массовые — уведомление о которых может быть подано на 15 дней раньше, чем уведомление о публичной акции. Существующий порядок допускает возможность манипулирования при принятии решения об отказе в согласовании. Отказы, обусловленные надуманными предлогами, создают препятствия реализации конституционных прав граждан и подрывают доверие людей с активной гражданской позицией к закону и государству», — заявил Шишлов.
Напомним, в марте вместо многотысячного «Марша в защиту в Петербурга» Смольный согласовал на Марсовом поле проведение спортивного экологического мероприятия «Море волнуется», на котором присутствовали всего около 100 человек. Заявленный митинг градозащитников пришлось перенести на другой день.
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По мнению Александра Шишлова, такое поведение властей лишь провоцирует людей проводить свои публичные акции в формате, затрудняющем работу полиции. Шишлов предложил провести в 2017 году парламентские слушания по проблеме реализации в Петербурге прав граждан в на свободу мирных собраний.
«Нетерпимость к чужой точке зрения, нежелание слышать аргументы и неготовность к диалогу, в том числе и со стороны государства, приводит к обострению конфликтов, невозможности реализации конституционных прав граждан, что не способствует росту уважения к закону, правам и свободам человека», — заключил Шишлов.
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