Киев, 29 марта, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил сотрудникам полиции установить личности людей, причастных к обстрелу Генерального консульства Польши в Луцке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Президент решительно осудил обстрел Генерального консульства Польши в Луцке, — пишет Цеголко. — И поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные обстреляли из гранатомета здание Генерального консульства Польши в городе Луцке Волынской области Украины в среду ночью, 29 марта. В результате ЧП была повреждена крыша здания, выбиты стекла, а также сработала сигнализация соседнего «Кредобанка».

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт.

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