Барнаул, 29 марта, 2017, 12:08 — ИА Регнум.

Алтайские спасатели готовятся к скорому освобождению ото льда практически всех рек в регионе. Об этом сегодня, 29 марта, со ссылкой на начальника ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Игоря Лисина сообщают «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова Паводок на Оби. Барнаул

»Вскрытие рек может начаться уже в эту пятницу, 31 марта, почти на 10 дней раньше средних многолетних сроков. В Усть-Пристани это произойдет 3 апреля, в Барнауле — 6 апреля, в Камне-на-Оби — 11 апреля, в Заринске и Тальманке — 4 и 8 апреля соответственно», — пояснил Игорь Лисин в ходе встречи с депутатами краевого парламента.

В соответствии с уточнённым прогнозом весеннего половодья, в этом году жителям края может доставить много проблем не только вторая волна паводка, как это было раньше, но и первая. Чтобы минимизировать ее последствия, власти Барнаула проводят ряд мероприятий.

В частности, осуществляется очистка водопропускных труб, организация русла для отвода воды и многое другое. На базе строительных предприятий города создали резерв строительной техники и инертных материалов, предоставление которых возможно в целях проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ. В готовность привели 25 единиц техники, заготовили щебень, суглинок и цемент. В филиалах комплексного центра социального обслуживания Барнаула с 1 апреля начинают работу пункты приема гуманитарной помощи. В Центре будут формировать резерв материальных ресурсов, чтобы впоследствии оказывать адресную помощь пострадавшим в результате паводка, — информирует сегодня пресс-центр барнаульской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подтопление грозит двум сотням населённых пунктов в сорока восьми районах и городах Алтайского края. Вода может зайти в 15 тысяч жилых домов, в которых проживает 42 тысячи человек.

Для эвакуации жителей уже подготовлено 265 пунктов, одномоментно они могут принять до 35 тысяч человек. Контроль за обстановкой на самых проблемных территориях Алтайского края поручено осуществлять группировке Сибирского спасательного центра в составе 100 человек.

Читайте также: Сибирь готовится к сильнейшему наводнению

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край готовится к паводку, который может оказаться сильнее разрушительного наводнения 2014 года, поэтому все заместители и руководители краевых ведомств в правительстве Алтайского края не смогут уйти в отпуска, запланированные на период с 15 марта по 1 июля 2017 года.

Сибирский региональный центр МЧС России дополнительно направляет в регионы, где возможно осложнение паводковой обстановки, 400 специалистов с техникой и оборудованием.