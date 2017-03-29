Берлин, 29 марта, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Министр экологии и охраны природы ФРГ Барбара Хендрикс выступила с критикой в адрес Дональда Трампа, который 28 марта подписал декрет, частично отменяющий нормы для борьбы с глобальным потеплением, сообщает Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Особым образом немецким политиком критикуется отмена Clean Power Plan, согласно которому США брали на себя обязательства Парижского соглашения, подписанного в 2015 году: сократить производимые электростанциями выбросы в атмосферу, ввести ограничения на выбросы метана и добычи нефти.

«Политика господина Трампа не может остановить процессы изменения климата, — отметила Хендрикс, — Соединенные Штаты уже сегодня страдают от этих изменений: от ураганов и засухи».

Глава Greenpeace Дженнифер Морган также заявила, что данный поступок американского президента является «аморальным» по отношению к окружающей среде и к тем странам, которые вносят большой вклад в борьбу с глобальным потеплением.