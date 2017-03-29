Кострома, 29 марта, 2017, 12:06 — ИА Регнум. На десяти площадках Костромы посадили живые ели. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, для посадки деревьев выбрали места, где ежегодно проводятся новогодние мероприятия.

Марина Каширская ИА REGNUM Наряженная сосна

Ели, высаженные в грунт, избавят чиновников от необходимости закупать для праздников срубленные деревья. Это полезно с точки зрения экологии, а также, по подсчетам мэрии, позволит бюджету города экономить до миллиона рублей каждый год.

Деревья посадили на Рабочем проспекте, в поселках Волжский и Селище, микрорайонах Черноречье и Юбилейный, на улицах Шагова, Самоковской, Профсоюзной и Ленина в районе зоопарка, а также на пересечении улиц Голубкова и Стопани.

Высаженным елям — по девять лет. Высота каждого дерева составляет примерно шесть-семь метров. На высаженные деревья подрядчик дает гарантию в один год: если ель не приживется на новом месте, ее заменят на новую.

Весной и осенью деревьям предстоит агрономическая подкормка, обработка от вредителей и санитарная обрезка сухих ветвей. Через год, когда закончится гарантийный срок, содержанием елей займутся специалисты муниципального учреждения «Чистый город».

Как уже сообщало ИА REGNUM, готовить ели весной начали и в Белгородской области. Там хотят избавиться от свалок елок и сосен, которые образуются после новогодних праздников, и наряжать дома к празднику деревьями, выращенными в кадках. После новогодних каникул белгородцам предлагают деревья из кадок высаживать, например, на свои приусадебные участки. Жителям городов дерево предлагают не покупать, а взять в аренду: после праздников ель в кадке нужно будет сдать, чтобы ее посадили в грунт. Таким образом губернатор Евгений Савченко предложил жителям региона покончить с «хищническим отношением» к деревьям.