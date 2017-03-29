В Петербурге хотят возродить «институт дворников»
Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 12:02 — ИА Регнум.
В Санкт-Петербурге следует возродить институт дворников. Об этом, выступая 29 марта в Законодательном собрании, заявил вице-губернатор города Николай Бондаренко, отвечая на претензии депутата Андрея Васильева, недовольного уборкой города от снега минувшей зимой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению чиновника Смольного, управляющие компании, прибегающие к услугам клининговых фирм, работают неэффективно.
«Замечаний очень много. Состав работников, специалистов клининга, вы знаете — как правило, это выходцы из Средней Азии, и, чтобы заработать, они трудятся не только там, но и на стройке, и в магазине. А для этого необходимо время, и они не работают полный день на своей территории», — сказал Бондаренко.
При этом он не согласился со словами депутата о том, что уборка снега в Петербурге осуществляется «бесконтрольно». «Я не соглашусь, что всё так печально, как вы отметили. Мы стараемся, проводятся проверки», — заметил Бондаренко.
Вина за неубранные дворы чаще всего лежит на частных ТСЖ, подчеркнул он. «Есть, конечно, моменты, но они по большей части связаны с частными управляющими компаниями и ТСЖ, у которых самоуправление», — сказал чиновник. По его словам, администрации районов и управляющие компании уже получили указания переходить на постоянный штат дворников.
Вице-губернатор также пожаловался на погоду минувшей зимой, так как обильные снегопады мешали комитетам Смольного соблюдать регламенты по уборке городских улиц и дворов. «О каком нормативном регламенте можно говорить, когда снег идет постоянно, сутками? Это всё решается только одним путем — учащением периодичности процесса», — добавил Бондаренко.
По данным городского комитета по благоустройству, прошедшей зимой в Петербурге выпало 176 см снега. В зимнем сезоне 2015−2016 этот показатель составлял 98 см. В среднем в день на улицах города зимой работали 640 уборочных машин, ночью — 660 машин. Дорожными предприятиями за зиму вывезено около 1,7 млн кубометров снега.
На сегодня в Петербурге работают 10 снегоплавильных и 6 снегоприемных пунктов, до конца года появится еще один снегоплавильный пункт. Николай Бондаренко считает, что этого количества достаточно, оно позволяет избавляться от 7 млн тонн снега в год.
С 1 марта, на месяц раньше обычного, дорожные предприятия Петербурга приступили к мытью улиц и тротуаров. За март с улиц города вывезено около 30 тысяч тонн смета и мусора (почти в 8 раз больше, чем в марте 2016 года). Дорожники уже использовали около 80 тысяч кубометров воды.