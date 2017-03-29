Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 12:02 — ИА Регнум.

В Санкт-Петербурге следует возродить институт дворников. Об этом, выступая 29 марта в Законодательном собрании, заявил вице-губернатор города Николай Бондаренко, отвечая на претензии депутата Андрея Васильева, недовольного уборкой города от снега минувшей зимой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Earl4eg Памятник дворнику. Глазов

По мнению чиновника Смольного, управляющие компании, прибегающие к услугам клининговых фирм, работают неэффективно.

«Замечаний очень много. Состав работников, специалистов клининга, вы знаете — как правило, это выходцы из Средней Азии, и, чтобы заработать, они трудятся не только там, но и на стройке, и в магазине. А для этого необходимо время, и они не работают полный день на своей территории», — сказал Бондаренко.

При этом он не согласился со словами депутата о том, что уборка снега в Петербурге осуществляется «бесконтрольно». «Я не соглашусь, что всё так печально, как вы отметили. Мы стараемся, проводятся проверки», — заметил Бондаренко.

Вина за неубранные дворы чаще всего лежит на частных ТСЖ, подчеркнул он. «Есть, конечно, моменты, но они по большей части связаны с частными управляющими компаниями и ТСЖ, у которых самоуправление», — сказал чиновник. По его словам, администрации районов и управляющие компании уже получили указания переходить на постоянный штат дворников.

Вице-губернатор также пожаловался на погоду минувшей зимой, так как обильные снегопады мешали комитетам Смольного соблюдать регламенты по уборке городских улиц и дворов. «О каком нормативном регламенте можно говорить, когда снег идет постоянно, сутками? Это всё решается только одним путем — учащением периодичности процесса», — добавил Бондаренко.

По данным городского комитета по благоустройству, прошедшей зимой в Петербурге выпало 176 см снега. В зимнем сезоне 2015−2016 этот показатель составлял 98 см. В среднем в день на улицах города зимой работали 640 уборочных машин, ночью — 660 машин. Дорожными предприятиями за зиму вывезено около 1,7 млн кубометров снега.

На сегодня в Петербурге работают 10 снегоплавильных и 6 снегоприемных пунктов, до конца года появится еще один снегоплавильный пункт. Николай Бондаренко считает, что этого количества достаточно, оно позволяет избавляться от 7 млн тонн снега в год.

С 1 марта, на месяц раньше обычного, дорожные предприятия Петербурга приступили к мытью улиц и тротуаров. За март с улиц города вывезено около 30 тысяч тонн смета и мусора (почти в 8 раз больше, чем в марте 2016 года). Дорожники уже использовали около 80 тысяч кубометров воды.