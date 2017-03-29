Варшава, 29 марта, 2017, 11:55 — ИА Регнум.



Luck.msz.gov.pl Генеральное консульство Польши в Луцке, Волынь

Польша ожидает скорейшего выяснения обстоятельств обстрела своего генконсульства на Украине, говорится в официальном заявлении МИД Польши, передает ИА «Новороссия».

В сообщении подтверждается факт атаки на здание генконсульства Польши в Луцке. При этом уточняется, что от взрыва частично разрушился фасад здания, а также что нападающие стреляли из гранатомета.

Согласно заявлению, МИД Польши ждет от спецслужб Украины усиления охраны генконсульства и «скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных».

Помимо этого, в МИД Польши был вызван посол Украины Андрей Денщица в связи с инцидентом. Как говорится в заявлении, внешнеполитическое ведомство вручит послу ноту протеста в украинский МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 марта, ночью неизвестные обстреляли здание генконсульства Польши в Луцке. В результате попадания снаряда была повреждена крыша и стекла в здании.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал обстрел «провокацией против дружбы с Республикой Польшей» и добавил, что Украина делает все возможное для поиска нарушителей.

Польский консул в Луцке назвал происшествие терактом, целью которого было убийство людей.

Напомним, что между Польшей и Украиной растет напряженность из-за различной оценки роли украинских националистов в истории. В частности, речь идет о Волынской резне 1943−1944 годов, во время которого украинские националисты вырезали около 100 тысяч поляков, проживающих на западной Украине.