Ярославль, 29 марта, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Министерство образования и науки отвергло пятерых кандидатов на пост ректора Ярославского технического университета, которых предложил вуз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯГТУ.

Фото группы ЯГТУ «В контакте» ЯГТУ

У нынешнего ректора Александра Ломова контракт истекает 13 июня этого года. Поэтому с середины февраля был объявлен конкурс на пост нового ректора. Действующий глава ЯГТУ, который проработал на своей должности 11 лет, в нем участие не принял. Документы подали 5 человек: завкафедрой технология материалов, стандартизация и метрология Валерия Иванова, первый проректор Алексей Маланов, заведующий кафедрой органической химии Алексей Колобов, заведующий кафедрой информационные системы и технологии Денис Наумов и ректор ярославского филиала Мосгосуниверситета путей сообщения Олег Епархин.

Кандидатов утвердили на ученом совете вуза. Однако аттестационная комиссия Минобрнауки не утвердила ни одного из кандидатов.

«Теперь по истечении контракта действующего ректора нам Минобрнауки назначит из наших рядов или пришлёт стороннего исполняющего обязанности ректора. И министерство назначит дату новых выборов ректора, которые должны состояться не позже, чем через год после окончания сроков контракта ректора Александра Ломова», — сказал корреспонденту ИА REGNUM проректор по научно-инновационной и экономической работе Сергей Гудков.