Рим, 29 марта, 2017, 11:46 — ИА Регнум.

Издание Corriere della Sera в статье «Тень Путина. Разделенная Европа — еще одним оружием больше» напоминает, что будущее Европейского союза зависит не только от того, как будут развиваться отношения между европейцами, но и от отношений ЕС с остальным миром, и в частности с таким «важным компонентом мира,» как Россия. Европейцы говорят об этом как можно меньше. Это происходит, как пишет издание, из-за нежелания «раздражать большую силу». «А также еще и потому, что часть общественного мнение Европы уже смотрит на Путина с любовью и восхищением. Но если посмотреть на карту Европы, можно сразу понять, что Россия все равно будет иметь большую роль в формировании европейской судьбы».

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

Несколько дней назад Марин Ле Пен принимали в Москве с большими почестями в знак дружбы. Corriere della Sera считает, что это намек на то, что может произойти, если Ле Пен станет президентом Франции. А поэтому — блок европейской интеграции и сильного роста должен победить «российское влияние на Европу». Однако, как пишет автор статьи Анджело Панебьянко, идеи европейских пророссийских партий — это парадокс, поскольку они борются за «свободу» и «независимость» от «тирании» Брюсселя, а затем бросаются под влияние «великой континентальной силы нелиберальных привычек».

Но даже если Ле Пен не выиграет во Франции, и если в других странах давление противников ЕС будет сдержано, проблема не исчезнет. Отношения России и ЕС будут зависеть от будущей американской политики. Так, по мнению журналиста, если Трамп проявит враждебность по отношению к ЕС, если НАТО утратит свое значение для американцев, то Европа в «муках синдрома сиротства, будучи не в состоянии самостоятельно обеспечить собственную безопасность, впадет в искушение попасть под защиту России». «Русские были бы счастливы. Они могли бы начать помогать европейцам в борьбе с исламским терроризмом, учитывая сильные позиции, приобретаемые на Ближнем Востоке».

Далее автор описывает страшные картины того, что станет с Европой, если она попросит защиты у России. Цена была бы высокой. Замена, даже частичная, Соединенных Штатов Россией в роли лорда — защитника Европы будет иметь несколько последствий. Первое — будет заблокирована европейская интеграция, ведь «русским нужна разделенная Европа». Второе — Россия начнет более открытое и агрессивное использование энергетического шантажа. Кроме того, разделение, которое уже существует сегодня в ЕС, даже если очень тонкое, между пророссийскими и антироссийскими странами, станет центральным политическим разделением практически во всех европейских странах.

Corriere della Sera предупреждает: Россия может играть бессовестно, у нее не будет никаких трудностей в финансировании (даже больше, чем она уже делает сегодня) и укреплении во всех отношениях европейских пророссийских групп. Наконец, увеличение политического веса в Европе великой державы, у которой «никогда не было на протяжении всей своей истории либеральной демократии», будет в конечном итоге «развращать европейские обычаи, загрязняя их своими авторитарными микробами. Не говоря уже о возможных рисках военного кризиса не только на Украине, но вдоль границ стран — членов НАТО (Польша, Прибалтика), ведь они уж точно не будут терпеть новое российское влияние.

В конце своих размышлений Панебьянко предупреждает, что если его мысли, опубликованные в этой статье, материализуются в течение десяти лет, ситуация может стать политически сложной во многих европейских странах, даже публиковать текст подобной статьи станет невозможно. Повышенного влияния России начинают опасаться не только европейцы, которые надеются, что Европа в будущем останется либеральной, но и американцы, которые, помимо того, что враждебны к Трампу, более осведомлены в вопросах международной игры.

«Может быть, все еще можно сделать что-то, чтобы предотвратить, чтобы европейские пророссийские партии стали сильными и победили», — апеллирует автор статьи к неизвестным силам.