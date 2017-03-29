Ленинградская область, 29 марта, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Пассажирам, достигшим возраста 75 лет, будет предоставлено право бесплатного проезда на 28 межмуниципальных автобусных маршрутах Ленинградской области. Об этом сегодня, 29 марта, сообщила пресс-служба областного правительства.

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Как предполагается, бесплатный проезд для пожилых людей старше 75 лет начнет действовать с 1 мая 2017 года. Право бесплатного проезда для таких граждан будет действовать круглогодично.

Для подтверждения права на бесплатный проезд необходимо будет предъявить кондуктору или водителю автобуса паспорт или его копию.

«Мы приветствуем такое выражение социальной отвесности бизнеса и надеемся, что благое начинание будет поддержано компаниями, занимающимися перевозкой пассажиров во всех районах нашей области», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Бесплатный проезд для пожилых людей, достигших 75-летия, начнет действовать на ряде автобусных маршрутов из городов Кингисепп, Сосновый Бор, Сланцы и других, а также на некоторых маршрутах, напрямую связывающих населенные пункты Ленобласти с Санкт-Петербургом. В частности, речь идет о маршрутах из близких к Петербургу городов Сертолово, Сосновый Бор, Краснофлотск, поселков Лесное, Токсово, села Копорье, деревень Лехтуси, Агалатово.