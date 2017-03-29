Дамаск, 29 марта, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Почти 530 членов вооруженных формирований, воевавших в северном пригороде сирийского Хомса, согласились сдать оружие и вернуться к мирной жизни. Об этом 29 марта сообщил журналистам губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази.

Alexas_Fotos Сирия в огне

По словам губернатора, власти постарались убедить этих людей остаться в городе, однако часть их них решили покинуть Хомс. В течение полутора месяцев их доставят в северную часть Сирии вместе с их семьями.

Остаются в пригороде Хомса, районе Эль-Ваер, почти 530 человек. Среди них есть студенты, рабочие. «Все вернутся на свои места, получат права, как обычные люди», — пояснил аль-Баррази.

Губернатор Хомса отметил, что большая роль в достижении перемирия принадлежит российскому Центру по примирению враждующих сторон.

Как рассказал полковник сирийской армии Самир Ибрагим, многие из выводимых их Хомса боевиков — не местные. Они захватили пригород, заняли чужие жилища, терроризировали мирное население.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. Соответствующее соглашение было заключено между правительством Сирии и основными вооруженными группировками оппозиции. Гарантами договора выступили Россия, Турция и Иран.

В конце марта в пригороде Эль-Ваер города Хомса начался второй этап вывода незаконных вооруженных формирований (НВФ). К 27 марта предместье покинули почти 140 боевиков и более 500 членов их семей.

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