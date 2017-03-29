Москва, 29 марта, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Пакет антикоррупционных законопроектов вносят в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов журналистам. «Законопроекты мы вносим сегодня», — сказал депутат.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1967. США Тебя посодют, а ты не воруй!

Незаконное обогащение

Прежде всего, парламентарии настаивают на введении в Уголовный кодекс РФ статьи «Незаконное обогащение». Понятие незаконного обогащения применимо в тех случаях, когда стоимость активов должностного лица существенно превышает размер его законных доходов. Значительным считается превышение на сумму более 5 млн рублей, разница в 10 и более миллионов признается незаконным обогащением в крупном размере, более 20 млн — в особо крупном размере. «Законопроект предусматривает различные виды наказания — от штрафов, кратных сумме незаконного обогащения в 5−10 раз, до лишения свободы на срок от 2 до 7 лет», — отметил Миронов.

Конфискация у родственников и близких

Одновременно предлагается ввести механизм конфискации имущества не только самих коррупционеров, но и их близких родственников в случае, если те не смогут подтвердить законность происхождения активов. Схожий механизм действует в отношении террористов, их родственников и близких лиц.

Напомним, что на введении полноценного института конфискации в отношении коррупционеров настаивает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дополнительные меры

Кроме того, депутаты предлагают запретить должностным лицам пользоваться на безвозмездной основе имуществом стоимостью более 500 МРОТ.

Также предлагается ввести обязательное декларирование и доходов совершеннолетних детей чиновников.

Расширяются возможности для проверки активов чиновников — запрашивать информацию о сделках, активах должностного лица и его близких родственников могут не только правоохранительные органы, органы местного самоуправления, профильные госструктуры, но и представители политических партий, общественных объединений, федеральных СМИ, следует из документов.

Инициативы депутатов также отменяют сроки исковой давности по целому ряду статей УК коррупционной направленности. Также исключается возможность условного наказания за подобные преступления. Среди них злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, получение взятки, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и другие.