Киев, 29 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал ночной обстрел из гранатомета здания Генконсульства Польши в Луцке (Волынская область).

Luck.msz.gov.pl Генеральное консульство Польши в Луцке, Волынь

«Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке, — пишет министр. — Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с РП (Республикой Польшей)».

Климкин также добавил, что сотрудники правоохранительных органов Украины в настоящее время делают все возможное, «чтобы виновные были наказаны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 29 марта в городе Луцк Волынской области Украины неизвестные обстреляли из гранатомета здание Генерального консульства Польши. В результате происшествия была повреждена крыша здания, выбиты стекла, а также сработала сигнализация соседнего «Кредобанка».

Жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Консул Польши: Обстрел Генконсульства в Луцке был терактом

Читайте также: Генконсульство Польши в Луцке обстреляно из гранатомета