Архангельск, 29 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, в Архангельске открылся международный форум «Арктика — территория диалога». Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на торжественном открытии, заявил о том, что главная задача — сделать Арктику экологически комфортной территорией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе форума.

Rear Admiral Harley D. Nygren, NOAA Corps Арктика

«Россия, осваивая Арктику, накопила уникальный опыт. Без преувеличения можно сказать, что наша страна в имперское и советское время была лидером в этой отрасли… Глобальной целью нашей работы мы видим формирование отношения человека и Арктики», — сказал Д. Рогозин, отметив, что желание человека ехать и работать в Арктику гораздо важнее, чем финансовые или экономические показатели.

«Арктика из края земли превратится в территорию привлекательную для жизни и труда, — заверил вице-премьер.

Напомним, что форум продлится два дня. Его центральной тема стала присутствие человека в Артике