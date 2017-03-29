Ярославль, 29 марта, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области директор национального парка «Плещеево озеро» Михаил Федоров уволился по собственному желанию, этому предшествовали действия сотрудников Следственного комитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом национальном парке.

Plesheevo-lake.ru Плещеево озеро

«Действительно, у нас проводились проверки Следственным комитетом и полицией. Михаил Федоров уволился по собственному желанию, но он находится на свободе и недавно заезжал в парк. Сейчас обязанности директора национального парка «Плещеево озеро» исполняет Анна Файзулина, она работает заместителем директора по лесохозяйственной деятельности. Назначить нового директора парка должно Министерство природных ресурсов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь парка «Плещеево озеро» Дмитрий Смирнов.

Связаны ли как-либо действия следователей и увольнение директора, в нацпарке подтвердить затруднились, переадресовав в правоохранительные органы. В СУ СКР по Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM эту информацию не стали комментировать.

Между тем, по данным источника ИА REGNUM, итогом проверок в национальном парке стало возбуждение уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Его возбудил следственный отдел по городу Переславль-Залесский СУ СКР по Ярославской области.

По данным сайта pro-pereslavl.ru, речь может идти о незаконной передачи имущества нацпарка — лодок — в счет оплаты кредита в размере 300 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, земли национального парка фигурировали и в уголовном деле мэра Переславля Дениса Кошурникова. Его обвиняют в том, что он выдал разрешение на строительство завода «НТ фарма» с инвестициями «Роснано» на землях нацпарка при отсутствии согласования Министерства природных ресурсов.

Нацпарк был создан в 1988 году. Целью его создания стало сохранение и восстановление уникального природно-исторического комплекса в районе города Переславля-Залесского и жемчужины Верхней Волги — озера Плещеево с эндемичной популяцией переславской ряпушки.