Иваново, 29 марта, 2017, 11:41 — ИА Регнум. 20 пусковых установок «Тополь-М» и «Ярс» будет выведено в течение суток на полевые позиции в Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны 29 марта. В учениях участвуют более трех тысяч военнослужащих.

Mil.ru Учения РВСН

Накануне, 28 марта, в ходе командно-штабного учения РВСН ракетные полки Тейковского соединения, вооруженные подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс», совершили ночные марши. За сутки в Ивановской области на полевые позиции будет выведено около 20 пусковых установок «Тополь — М» и «Ярс».

В рамках учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы подготовки инженерного оборудования полевых позиций, совершения марша на них подразделениями РВСН, маскировки и боевого охранения мест дислокации.

Всего в маневрах для отработки задач на маршрутах боевого патрулирования в условиях действий незаконных вооруженных формирований участвуют более 200 единиц военной техники. Антитеррористические формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных террористов.