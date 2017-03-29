Клин, Московская область, 29 марта, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В подмосковном городе Клин в кафе-рюмочной произошел крупный пожар. Об этом, как передает РИАМО, сообщает региональный главк МЧС России.

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ЧП произошло во вторник, 28 марта, на улице Карла Маркса, 87. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека.

«В результате пожара пострадало три человека (…), — говорится в сообщении. — Все пострадавшие (две женщины и один мужчина) были переданы бригаде скорой помощи, во время проведения реанимационных мероприятий пострадавшие скончались».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые пытаются установить причины возгорания.

Другие подробности пока неизвестны.