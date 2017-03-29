Тамбов, 29 марта, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Три с половиной тысячи тамбовчан остались вечером 28 марта без электричества из-за непогоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, отключения были в центральном и южном районах города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Причиной аварий стал шквалистый ветер, скорость которого достигала 22 метра в секунду. Порывом ветра сорвало участок крыши, который повредил два трансформатора подстанции ПС-1.

«Для ликвидации последствий аварии были привлечены дополнительные оперативно-выездные бригады. Также дополнительно выведен персонал аварийно-диспетчерской службы, кабельной службы, службы воздушных линий, ремонтно-строительного цеха, автохозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ремонтно-восстановительные работы продолжались всю ночь и были завершены только к 7:00 29 марта. Сейчас рабочие переводят объекты на основную схему питания.

ИА REGNUM отмечает, что на 29 марта специалисты также дают неблагоприятный прогноз. По данным Тамбовского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», днем в области возможен небольшой снегопад. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду.

«При таких погодных условиях могут возникнуть происшествия, связанные с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.