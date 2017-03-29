Москва, 29 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Котировки Brent оживились и в моменте 28 марта достигли уровня 52 на фоне возвращения интереса к риску и благоприятных известий из Ливии, которая была вынуждена сократить добычу, отметил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Asrenaft.com Нефть

«Рынок позитивно и весьма эмоционально отреагировал на эти сообщения, ведь еще недавно страна планировала нарастить производство черного золота до 800 тыс. Но слишком заострять внимание на этом факторе вряд ли стоит, поскольку временные перебои в поставках не способны фундаментально повлиять на общую картину в сырьевом сегменте.

Между тем, сланцевая отрасль США не устает набирать обороты. Накануне Американский институт нефти рапортовал об очередном приросте запасов углеводородов, на 1,9 млн баррелей. И Brent спустилась с достигнутых ранее локальных максимумов», — пояянил Салас.

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«Сегодня, 29 марта, Минэнерго обнародует официальные цифры, и ожидается, что запасы увеличатся примерно на 2 млн баррелей Если результат окажется лучше ожиданий и оценки API, то актив может слегка укрепиться», — полагает эксперт.

Но, по его мнению, продвинуться выше уровня 52 Brent сможет только в случае сокращения объемов запасов. В случае подъема над 52 ближайшей целью котировок станет отметка 52,20, а затем — 52,60.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта мировые цены на нефть растут на фоне проблем с добычей в Ливии и ожиданий, что OPEC продлит соглашение по снижению производства во второй половине 2017 года. Нефть марки Brent подорожала на 14 центов и стоит $51,47 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 20 центов — до $48,57 за баррель.