Пекин, 29 марта, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Министерством национальной обороны КНР, 28 марта в провинции Юньнань успешно завершились учения военнослужащих Южного театра командования НОАК. Маневры китайской армии прошли в непосредственной близости от государственной границы с Мьянмой.

Mod.gov.cn НОАК на учениях

Совместная тренировка сразу нескольких родов войск являлась запланированной и была нацелена на проверку боевой подготовки военнослужащих НОАК. В учениях приняли участие пехотные и бронетанковые соединения, авиация, артиллерия, а также соединения ПВО, пишет «Жэньминь жибао».

В ходе маневров военнослужащие НОАК отработали сразу несколько сценариев. При огневой поддержке с воздуха пехотные и бронетанковые соединения отработали нападение на потенциального противника и оборону государственных границ.

«Завершившиеся учения продемонстрировали высокую боевую подготовку китайских военнослужащих. Маневры соединений НОАК являлись запланированными и не направлены на запугивание соседних государств», — заявил командующих учениями полковник Фэн Синь.

Кроме того, по словам китайского офицера, в ближайшее время аналогичные учения пройдут на территории еще нескольких приграничных провинций, в том числе в Синьцзяне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте гражданин КНР получил ранения в результате разрыва снаряда, пущенного с территории Мьянмы, где идут бои между правительственными войсками и повстанцами.