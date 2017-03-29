Москва, 29 марта, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Российская валюта 28 марта показал разнонаправленную динамику. Рубль слегка уступил доллару, заметно прибавив в паре с евро. USD перешел к восстановлению по всему спектру международного рынка форекс, на фоне чего валюта вышла в небольшой плюс, несмотря на удорожание нефти, отметил аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

«Доллар получил катализатор роста в лице потребительского доверия в США на 16-летнем максимуме и позитивных комментариях спикеров ФРС. И это позволило паре удержаться от очередной просадки, даже в условиях подъема нефтяных котировок. Brent в моменте поднималась к уровням вблизи 52 на новостях из Ливии», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 29 марта, торги по рублю будут проходить с оглядкой на поведение доллара и нефти. Если сегодняшние официальные данные от Минэнерго подтвердят очередной рост запасов, Brent будет сложно продолжить восстановление.

На этом фоне доллар может попытаться протестировать локальное сопротивление на отметке 57 рублей с первичной целью на 57,25 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля возобновил повышение к доллару и евро благодаря ценам на нефть. Курс доллара снизился с 57,19 до 56,81 рубля, курс евро — с 62,24 до 61,69 рубля. 29 марта нефть марки Brent выросла на 0,31% — до 51,58 доллара за баррель.