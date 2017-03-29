Москва, 29 марта, 2017, 10:46 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Государственный долг России увеличился за январь — февраль 2017 года на 0,2% и сложился в сумме 11,13 трлн руб, или 12,8% утвержденного объема ВВП.

Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга за январь — февраль 2017 г. составили 131,66 млрд руб., или 18,1% показателя сводной росписи.

Государственный долг регионов России в январе — феврале 2017 г. увеличился по сравнению с началом года на 5,6 млрд рублей и по состоянию на 1 марта 2017 г. достиг 2,36 трлн руб.

Увеличение объемов долговых обязательств за январь — февраль 2017 г. отмечается в 33 регионах России, в том числе в Камчатском крае — на 30,1%, Республике Калмыкия — на 15,8%, Ненецком автономном округе — на 13,3%, Новгородской области — на 12,8%, Калужской области — на 12,1%.

В четырех регионах объем коммерческих кредитов увеличился, в том числе в республиках Мордовия и Калмыкия — в 1,2 раза соответственно, Республике Хакасия и Кировской области — в 1,1 раза соответственно. При этом в 40 регионах доля кредитов от кредитных организаций выше среднероссийского уровня (28,7%), из них в 13 — указанная доля в структуре долга составляет более 50%.

Рост бюджетных кредитов за отчетный период наблюдается в 43 регионах, из которых наибольший рост (более чем в 1,5 раза) сложился по 8, например доля бюджетных кредитов в Республике Бурятия увеличилась в 2,1 раза, Пермском крае и Тамбовской области — в 1,8 раза соответственно, Иркутской области — в 1,7 раза, Воронежской области — в 1,6 раза.