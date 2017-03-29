Ярославль, 29 марта, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле принадлежащее мэрии АО «Яргорэлектротранс» открыло кредитную линию на 30 млн рублей в одном из частных банков, залогом стали 35 трамваев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

Yarget.ru Трамвай в Ярославле

Решение было одобрено советом директоров предприятия. Транспортники провели конкурс и открыли кредитную линию в банке-победителе на сумму в 30 млн рублей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, это не значит, что «Яргорэлектротранс» воспользуется этой возможностью и возьмет всю сумму. В «Яргорэлектротрансе» считают, что риска лишиться трамваев из-за невозврата кредита нет. Ранее предприятие брало кредиты в форме овердрафта, они не предполагают залога. Такого же мнения придерживаются и члены совета директоров.

Предприятие испытывает проблемы с оборотными средствами, в том числе из-за снижения суммы субсидии со стороны мэрии города. С нового года повысилась стоимость проезда, соответственно, власти уменьшили компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Повышение цены было объяснено руководством города дефицитом бюджета и необходимостью экономии.

«Власти города должны предприятию за амортизацию транспорта, не стоит забывать про долги частных организаций. У нового руководства города пока не дошли руки, чтобы вплотную заняться предприятием. Этот кредит взят на довольно выгодных условиях, он необходим», — сказал ИА REGNUM член совета директоров предприятия, депутат муниципалитета города Евгений Баранов.

Кстати, на последнем заседании совета директоров сменился председатель — им стал заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов, а его замом выбрали заместителя председателя муниципалитета Ярославля Павла Дыбина.