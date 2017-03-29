Таллин, 29 марта, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Новый Госсекретарь США Рекс Теллерсон подтвердил 28 марта на встрече с министрами иностранных дел Прибалтики, что США продолжат линию на стратегическое партнерство со странами. Об этом ИА REGNUM сегодня, 29 марта, сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии со ссылкой на главу ведомства, члена Социал-демократической партии Свена Миксера.

Staff Sgt. Warren W. Wright Jr., 21st TSC Public Affairs Абрамсы в Риге

По оценке Миксера, стороны отметили совпадение во всех вопросах — от темы региональной безопасности, современных вызовов до союзнических обязанностей в рамках НАТО. Страны Прибалтики и США объединяют общие ценности, отметил он.

Министры иностранных дел Прибалтики поблагодарили США за вклад в безопасность их государств и Европы. Теллерсон заявил в ответ, что поддержка США своих союзников останется непоколебимой. Министры иностранных дел подчеркнули важность борьбы с неконвенциональными угрозами и обеспечение кибербезопасности. По словам Теллерсона, США высоко ценят вклад государств Прибалтики в борьбу с терроризмом. На встрече обсуждались также вопросы энергетической безопасности, трансатлантической свободной торговли и стратегических коммуникаций.

На встрече глав МИД Прибалтики со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном больше внимания было уделено теме транслатлантической солидарности и противостояния «враждебной пропаганде». По словам Миксера, «в нынешней международной ситуации присутствие в Прибалтике союзников, в первую очередь, войск США, крайне важно». В свою очередь, Райан подтвердил, что США поддерживают усилия НАТО по присутствию в Прибалтике. «В ситуации, в которой враждебная пропаганда пытается подорвать западную демократию, мы должны все вместе делать еще больше для противостояния ей» , — заявил Миксер. По его убеждению, крайне важно, чтобы заявления союзников на данную темы были «ясными и последовательными».

Как отмечает таллинский корреспондент ИА REGNUM, в пресс-сообщениях МИДа Эстонии по итогам переговоров с руководством США отсутствуют популярные на встречах с западными партнерами заявления главы ведомства об «агрессивной России», «аннексии Крыма» и «кремлевском режиме».

Накануне визита в США министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер дал интервью немецкому изданию Die Zeit, в котором заявил, что «в минувшие десять лет кремлевский режим развязал на Украине и в Грузии две войны, и это кое о чем говорит. Путин стремится восстановить былую империю. С нашей точки зрения, очень важно, чтобы страны на евроатлантическом пространстве противостояли его политике экспансии сообща, и четко и ясно демонстрировали собственную позицию. Это — лучший способ обескуражить его».