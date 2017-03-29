Элиста, 29 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В столице Калмыкии — новая вспышка гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 29 марта, за неделю в целом по республике рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован на 9,6%.

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В Элисте по итогам 11 календарной недели (с 13 по 19 марта) эпидпорог по совокупному населению был превышен на 11,7%.

Добавим, что по республике превышения эпидемических порогов по совокупному населению не зарегистрировано, однако эти показатели выше нормы у детей с рождения до года, 3−6, 7−14 лет. В республиканской столице эпидпорог превышен во всех возрастных группах, за исключением взрослого населения.

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В РФ высокий уровень заболевания гриппа сохраняется за счет детей

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, связанной с превышением эпидемических порогов, в общеобразовательных организациях, а также в учреждениях дополнительного образования в городе Элиста приостановлен учебно-воспитательный процесс», — добавили в Роспотребнадзоре.

Так, за парты школьники не сядут с 25 марта по 1 апреля включительно. Кроме того, до особого распоряжения также с 25 марта приостановлено проведение всех массовых, культурных и спортивных мероприятий.

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Напомним, неделей ранее — с 13 по 19 марта — эпидпорог по совокупному населению в Элисте был превышен на 37,8%. Как пояснили в ведомстве, заболеваемость обусловлена циркуляцией гриппа В.

Значительно увеличилась доля подхвативших простуду и грипп детей — до 88,7%. Так, наиболее значительный всплеск заболеваемости отмечен среди воспитанников детских садов и школьников. Эпидемиологический порог в возрастной категории от 3 до 6 лет превышен на 133,3%, среди учащихся образовательных учреждений до 14 лет — на 113,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по России за прошедшую неделю — с 20 по 26 марта — число госпитализированных с гриппом и ОРВИ пациентов выросло на 14%. Также сохраняется динамика увеличения удельного веса вирусов гриппа В среди диагностированных в лаборатории диагнозов «грипп». Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в стране будет оставаться непростой еще как минимум две недели.