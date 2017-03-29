Пермь, 29 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Пермском крае согласно прогнозу на сегодняшний день основные показатели (толщина льда, снегозапасы, количество воды в снеге), характеризующие развитие паводковой ситуации, выше среднемноголетних значений. Определяющее влияние на характер половодья будут оказывать погодные условия в период активного снеготаяния, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

При наихудшем развитии обстановки в зоне подтопления окажутся 110 населенных пунктов в 37 муниципальных образованиях. В целях мониторинга паводковой обстановки организовано более 40 стационарных постов ЦГМС, дополнительно будет организовано более 100 временных постов органов местного самоуправления. В общей сложности в предпаводковый период спланировано проведение 37 учений и тренировок во всех муниципальных образованиях, подверженных подтоплению (затоплению).

Стоит отметить, что в 2016 году паводковая ситуация в крае развивалась по наихудшему сценарию. Паводок начался 11 апреля. Пик пришелся на период с 18 по 24 апреля. Подтоплению подверглись 303 жилых дома и 1249 придомовых территорий в 15 муниципальных образованиях. От половодья пострадало 1215 человек.

Гражданам, чьим жилищам паводок нанес ущерб, выплачивалась матпомощь. Из резервного фонда Пермского края на эти цели выделено более 50 млн рублей.

Как отметили в региональном ГУ МЧС, по результатам прохождения паводка 2016 года проведён комплекс мероприятий, направленных на снижение риска воздействия паводковых вод в 2017 году. Например, определены населённые пункты, подверженные подтоплению (затоплению) в период паводка, с учётом прогноза 2016 года; осуществляются выездные проверки готовности муниципальных образований к паводку; проверяется готовность ГТС к пропуску паводковых вод, в соответствии с методическими рекомендациями МЧС РФ ежегодно разрабатывается план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасный период 2017 года. Создана группировка сил и средств Пермского края, привлекаемая для выполнения противопаводковых мероприятий, численностью 9375 человек 2070 единиц техники.