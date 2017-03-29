Москва, 29 марта, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В России индекс промышленного производства в январе-феврале 2017 г. по сравнению аналогичным периодом 2016 г. снизился и составил 99,7% (в январе-феврале 2016 г. по сравнению с январем-февралем 2015 г. — 101,5%). Такие данные представила Счетная палата РФ в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-февраль 2017 года.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

Положительные темпы роста в январе-феврале 2017 г. были зафиксированы в добыче полезных ископаемых — 101,7% и в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха — 101,7%.

Снижение динамики производства было зафиксировано в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 90,7%, а также в обрабатывающих производствах — 98,2%.

Объем ВВП в январе-феврале 2017 г. составил в текущих рыночных ценах 12,5 трлн рублей, или 14,4% прогнозируемого объема (86,806 трлн рублей) на 2017 г.