Москва, 29 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Инфляция в России за январь-февраль 2017 года достигла уровня 0,8%, что на 0,8 процентного пункта ниже показателя за аналогичный период 2016 г. (1,6%). Такие данные представила Счетная палата РФ в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-февраль 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За февраль прирост цен составил 0,2%, что является минимальным показателем для февраля с 1991 г. На уровень инфляции продолжают оказывать действие такие факторы, как сжатие потребительского спроса; укрепление курса национальной валюты; умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

Продовольственные товары подорожали по итогам февраля 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. на 1,1% (по итогам февраля 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. — на 1,9%).

Наибольшее удорожание отмечено по плодоовощной продукции — 6%, маслу сливочному — 3,9%, молоку и молочной продукции — на 1,7%. Снижение цен отмечено на следующие товары: сахар-песок — на 5,9%, масло подсолнечное — на 2%, яйца куриные — на 3%, крупа и бобовые — на 1%. При этом, за годовой период (февраль 2017 г. по сравнению с февралем 2016 г.) наибольший рост отмечается на цены на масло сливочное — 23,3%.

Непродовольственные товары по итогам февраля 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. подорожали на 0,7% (за аналогичный период 2016 г. — на 1,5%).

Наибольший рост цен отмечается на табачные изделия — на 1,6%, медикаменты — на 1,1%, бензин автомобильный — на 1,4%. Снижение цен было отмечено на электротовары и другие бытовые приборы — на 0,1% (за два месяца 2016 г. был рост на 2,4%) и телерадиотовары — на 0,4% (рост на 2,1%).

Цены и тарифы на услуги за два месяца с начала года выросли на 0,8%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателя за аналогичный период 2016 г. (1,4%).

Наибольшее удорожание зафиксировано по услугам пассажирского транспорта — на 4,1%, дошкольного воспитания — на 2,4%, медицинским услугам — на 1,4%. Жилищно-коммунальные услуги в феврале 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. подорожали на 1,3%. За период с начала года снизились цены и тарифы на услуги зарубежного туризма — на 1,5% (за аналогичный период 2016 г. отмечен рост на 6,1%).