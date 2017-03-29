Якутск, 29 марта, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Жители Якутска, вложившие деньги в долевое строительство многоэтажки в центре города, ждут своих квартир уже 5 лет. Многоэтажка возведена, но не подключена к электричеству, газу и отоплению, недоделана внутри, и в таком состоянии стоит уже третий год, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Люди устали ждать, и намерены форсировать ситуацию с помощью массовых выступлений и обращения к властям республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долгострой

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«В доме нет канализации, не установлены батареи отопления. Дом не имеет подключения к электрическим и газовым сетям. Не смонтированы газовые котлы для отопления. Нет лифтов, шахты стоят пустые», — рассказала Якутия.инфо вложившаяся в строительство дома София Субеева.

Директор возводившей здание строительной компании, по словам дольщиков, кормит их обещаниями с 2014 года. Последний срок сдачи многоэтажки, озвученный им — начало мая 2017 года. Но при этом никаких работ в доме не ведётся, отметила София Субеева. Да и денег на достройку здания у предпринимателя нет, уверена она.

Выход из ситуации дольщики видят в реализации имущества бизнесмена. Инициативная группа считает, что средства на продолжение строительства можно выручить за счет продажи недвижимого имущества предпринимателя — это строительная база, оцениваемая в 120 миллионов рублей, и личный коттедж, который возводился одновременно с многоэтажкой, достроен и оценивается в 50 миллионов рублей.

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«Мы просим у мэрии Якутска и правительства республики посодействовать нам в этом вопросе. Мы уже устали ждать. Среди дольщиков есть много людей, вынужденных оплачивать ипотеку и аренду жилья. Для них это единственная надежда переехать в свою квартиру. Мы ищем разрешения ситуации, иначе остается только выйти на улицу с плакатами», — говорят люди, вложившиеся в долгострой.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Госсобрания Якутии месяц назад изменения в закон о поддержке оставшихся без жилья и денег жителей республики, вложившихся в долевое строительство многоквартирных домов, не были приняты. Обманутые дольщики не получат госсподдержки потому, что в бюджете республики нет на это денег, решили депутаты.

По мнению начальника отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Якутии Анатолия Илларионова, органы госвласти республики недостаточно защищают дольщиков. В частности, правительством региона до сих пор не принят региональный нормативный правовой акт о государственной поддержке застройщиков, взявших на себя обязательства по достройке домов для дольщиков.

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