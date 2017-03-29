Москва, 29 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. У граждан России на фоне агрессивных действий властей Украины растет сочувствие к жителям Донбасса. О том, что киевские власти ввели транспортную блокаду ДНР и ЛНР, слышали 78% граждан РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

(сс) jarmoluk Телефонный опрос

В связи с этим многие российские граждане предлагают оказать поддержку Донбассу (15% — помощь жителям ДНР и ЛНР в целом, 7% — отправку гуманитарных грузов, 7% — ведение переговоров с властями Украины и т.д.).

Позицию невмешательства выбирают 20% опрошенных, еще 37% не смогли обозначить свою точку зрения.

На фоне этих событий уже 24% респондентов (максимум за три года измерений) поддерживают идею принять ДНР и ЛНР в состав России.

25% жителей России выступают за признание независимости ДНР и ЛНР.

Опрос проведен 19−20 марта 2017 года. В опросе принимают участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.