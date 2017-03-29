Мехико, 29 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Двое заключенных были убиты, еще 13 получили ранения во время бунта в тюрьме мексиканского штата Нуэво-Леон, расположенного на севере страны, сообщает Reuters.

ErikaWittlieb Мексиканская тюрьма

Данный бунт стал вторым за эту неделю в Мексике.

Убийство произошло в исправительной колонии Кадерейта, находящейся недалеко от города Монтеррей.

Около 50 заключенных устроили потасовку, которая переросла в бунт, закончившийся гибелью двух человек.

Бунт продолжался два дня подряд. Днем ранее в столкновениях пострадали двое охранников и пять заключенных. Заключенные жгли матрасы и блокировали коридоры.

Напомним, в Мексике тюремные бунты случаются достаточно часто. Так, 24 марта бунт произошел в тюрьме соседнего штата Тамаулипас. Там после побега погибли трое заключенных.

В феврале 2016 года в результате еще одного бунта в тюрьме «Топо Чико» в городе Монтеррей погибло 49 человек. Столкновение произошло между членами преступных банд.