Симферополь, 29 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Новый микрорайон на 21 тыс. жителей планируется построить в Симферополе. Презентация проекта микрорайона «Крымская роза» состоялась 28 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Крым.

Симферополь. Советская открытка

Новый микрорайон, согласно плану, будет расположен в северо-восточной части города, в границах улицы Киевской с запада, проектируемой дороги по ул. Никанорова — на юге, улицы Куйбышева с востока и административной границы города с севера.

По плану, новый микрорайон рассчитан на 21 тыс. жителей. Здесь намерены возвести 498 тыс. квадратных метров жилья, а также обещают построить всю необходимую инфраструктуру: не только современные детские сады и школы (на 1550 и 2700 мест соответственно) и медицинский центр, но клуб детского и юношеского спорта на 600 мест, спортивный комплекс площадью 9,16 тыс. квадратных метров, спортивные площадки.

Проект также предусматривает создание линейного парка на 23 гектара, в котором длина велосипедных и пешеходных дорожек составит 3,8 км.

В новом микрорайоне запланирована не только жилая, но и деловая застройка: ставка в новом микрорайоне будет делаться на бизнес-кластеры. В частности, планируется строительство общественно-деловых помещений площадью 56,18 тыс. квадратных метров в восьми зданиях бизнес-центров. Это решение, как отмечалось, должно способствовать разгрузке центра Симферополя.

Отдельно был представлен проект Центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта — его также планируют возвести на территории нового жилого массива. Стоимость реализации проекта составит 1,2−1,5 млрд рублей, деньги выделят из республиканского бюджета.

«Логика дальнейшего развития города подразумевает реализацию нового, современного, масштабного жилого массива. Необычность нового проекта заключается, в первую очередь, в том, что массив будет очень большим по площади. Во-вторых, он будет развиваться в рамках наличия основных коммуникационных сооружений, в том числе транспортной развязки», — заявил в ходе презентации заместитель председателя совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин.

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Ранее власти Крыма заявляли о существенном росте числа жителей полуострова за последнее время. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью ИА REGNUM в мае 2016-го заявлял, что уже сейчас число жителей республики достигло 3,5 млн человек, а четыре миллиона жителей — это уже ближайшее будущее. При этом, по прогнозам, в течение ближайших 10 лет Симферополь может войти в число городов-миллионников — при том, что сейчас число жителей города составляет около 500 тыс. человек.