Бывший директор Каменских теплосетей уличен в растрате
Камень-на-Оби, Алтайский край, 29 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Бывший директор МУП «Теплосети» города Камень-на-Оби уличен в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере). По данным следствия, в 2013 году мужчина для собственных нужд приобрел на деньги предприятия автомобиль Toyota Corolla, а в дальнейшем, составив договор аренды, заправлял и ремонтировал его на деньги муниципального предприятия, сообщила сегодня, 29 марта, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.
По ее словам, раскрыть преступление помогла кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, свидетельствующих о растрате директором МУП вверенных ему денежных средств, в том числе проанализировано большое количество бухгалтерских документов предприятия, допрошены многочисленные свидетели.
«В период с декабря 2013 года по август 2015 года обвиняемый, получив таким образом в свое полное распоряжение автомобиль, использовал его для личных поездок по территории Алтайского края и Республики Алтай, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью и реализацией интересов возглавляемого им унитарного предприятия. Кроме того, стоимость бензина для заправки и иные расходы на транспортное средство в ходе совершения обвиняемым личных поездок также оплачивались за счет МУП», — отметили в СК. Имущественный ущерб муниципального образования составил более 1 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как уже сообщало ИА REGNUM МУП «Теплосеть г. Камень-на-Оби» находится в предбанкротном состоянии. Из-за долга в 10 миллионов рублей за поставленный уголь в ноябре 2016 года город оказался на грани разморозки, пришлось объявлять чрезвычайное положение.
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