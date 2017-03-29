Камень-на-Оби, Алтайский край, 29 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Бывший директор МУП «Теплосети» города Камень-на-Оби уличен в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере). По данным следствия, в 2013 году мужчина для собственных нужд приобрел на деньги предприятия автомобиль Toyota Corolla, а в дальнейшем, составив договор аренды, заправлял и ремонтировал его на деньги муниципального предприятия, сообщила сегодня, 29 марта, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Светлана Шаповалова Камень-на-Оби

По ее словам, раскрыть преступление помогла кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, свидетельствующих о растрате директором МУП вверенных ему денежных средств, в том числе проанализировано большое количество бухгалтерских документов предприятия, допрошены многочисленные свидетели.

«В период с декабря 2013 года по август 2015 года обвиняемый, получив таким образом в свое полное распоряжение автомобиль, использовал его для личных поездок по территории Алтайского края и Республики Алтай, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью и реализацией интересов возглавляемого им унитарного предприятия. Кроме того, стоимость бензина для заправки и иные расходы на транспортное средство в ходе совершения обвиняемым личных поездок также оплачивались за счет МУП», — отметили в СК. Имущественный ущерб муниципального образования составил более 1 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM МУП «Теплосеть г. Камень-на-Оби» находится в предбанкротном состоянии. Из-за долга в 10 миллионов рублей за поставленный уголь в ноябре 2016 года город оказался на грани разморозки, пришлось объявлять чрезвычайное положение.

Читайте также: Каменские депутаты и ЧС