Луганск, 29 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Образование на Украине уничтожает любую свободную, самодостаточную личность, заявил научный сотрудник Луганского художественного музея, искусствовед Владимир Карбань, передает Луганский информационный центр.

Keptelenseg.hu Отказ от общей истории

Так эксперт прокомментировал недавние сообщения украинских СМИ об исключении из образовательной программы произведений Достоевского и Толстого.

По мнению ученого, невозможно заменить русских классиков американскими авторами, к примеру, предложенными украинской властью произведениями «Убить пересмешника» Харпера Ли и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбэри.

«Сменить можно, но заменить невозможно», — считает Карбань, имея ввиду, что хотя Ли и Брэдбэри считаются американскими классиками, они не равнозначны столпам русской литературы Толстому или Достоевскому.

«Романы и повести Достоевского и Толстого открыли такие глубины духовно-нравственных проблем современного человека, такие сложности и тонкости «диалектики души» индивидуальной личности, без понимания которых никакое нравственное воспитание невозможно», — говорит искусствовед.

По его словам, целью киевской власти является избавление от «свободной, совестливой, самодостаточной личности» и установление на ее место «автоматического, нерассуждающего винтика американизированной «цивилизации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди украинских СМИ проходили сообщения, что министерство образования Украины может убрать из литературной школьной программы классические произведения Достоевского и Толстого, заменив их современными популярными романами.

До этого минобразования уже отменило изучение «Собачьего сердца» Булгакова и «Гранатового браслета» Куприна в школьной программе.